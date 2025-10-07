فتح باب التقديم للهجرة العشوائية إلى أمريكا.. تعرف على الشروط الجديدة

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق باب التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية للعام DV-2027 خلال أكتوبر الجاري، وهو البرنامج الذي يمنح نحو 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة (جرين كارد) سنويًا لمتقدمين من دول مؤهلة حول العالم، بينهم مصر.

ويتوقع أن يستمر باب التقديم حتى الأسبوع الأول من نوفمبر 2025، على أن يتم إعلان المواعيد النهائية رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام القادمة.

ويعد برنامج الهجرة العشوائية (Diversity Visa Lottery) من أكثر البرامج جذبًا للراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ يتيح فرصة قانونية ومجانية تقريبًا للحصول على الإقامة الدائمة. غير أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تعديلات جديدة تهدف إلى تقليص حالات الاحتيال وتحسين دقة البيانات المقدّمة.

ومن أبرز الشروط استمرار اشتراط أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للمشاركة ضمن قائمة يتم تحديثها سنويًا، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو يمتلك خبرة عمل لمدة سنتين خلال السنوات الخمس الماضية في مهنة تتطلب تدريبًا خاصًا. كما يلزم المتقدم بتحميل صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات الفنية الدقيقة التي تحددها الوزارة.

ومن التغييرات اللافتة المتوقعة في DV-2027 فرض رسوم رمزية قدرها دولار واحد (1$) عند تقديم الطلب، في خطوة تهدف إلى الحد من التقديمات العشوائية والطلبات المزيفة.

كما شددت الخارجية الأمريكية على أن كل متقدم يسمح له بتقديم طلب واحد فقط، مع ضرورة إدراج بيانات الزوج أو الزوجة والأبناء غير المتزوجين دون 21 عامًا.

وأكدت المصادر أن مرحلة التقديم ستكون إلكترونية فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة: https://dvprogram.state.gov، محذرة من المواقع المزيفة التي تدعي المساعدة في التسجيل مقابل مبالغ مالية. كما نبهت إلى أهمية الاحتفاظ برقم التأكيد (Confirmation Number) بعد التقديم، لأنه الوسيلة الوحيدة لمعرفة نتيجة القرعة لاحقًا.