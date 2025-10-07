أسماء جلال: مبحكمش على حد ومش عايزة حد يتدخل في حياتي

حرصت الفنانة اسماء جلال علي تهئنة صناع فيلمها الجديد" وفيها ايه يعني" علي العمل اثناء حلوهم ضيوف علي برنامج" الصورة مع لميس الحديدي".

وقالت اسماء جلال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الصورة : أنا في حياتي مبحكمش على أي حد، ومبهتمش بحياة أي شخص، وبتمنى ده يحصل معايا ومحدش يتدخل في حياتي، عارفة إن الناس كده كده هيفضلوا موجودين في حياتنا سواء رافضين أو قابلين، المهم كل واحد يخليه في حاله.

تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.