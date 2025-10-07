لحصوله على الجنسية السعودية.. محمد هنيدي يشارك في تاجر السعادة بموسم الرياض

أعلن القائمين على موسم الرياض، عن تقديم الفنان محمد هنيدي عمل مسرحي جديد يحمل اسم" تاجر السعادة".

المسرحية من المقرر أن يتم عرضها يوم 10 يناير الجاري، وتعد مشاركة محمد هنيدي في موسم الرياض هذا العام، كونه حاصل علي الجنسية السعودية، حيث قرر القائمين علي موسم الرياض الاستعانة بالسعوديين في المسرحيات بشكل كبير.

وكان آخر أعمال محمد هنيدي هو مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

ومن ناحية آخري، ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، والذي تشارك البطولة كل مني زكي ولبلبة وتارا عماد.