مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رنا سماحة تكشف سبب حذف صورة الزفاف بعد دقائق من نشرها

رنا سماحة
رنا سماحة
أحمد البهى

كشفت الفنانة رنا سماحة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب حذفها صورة الزفاف التي سبق أن نشرتها. 

وقالت رنا سماحة: “مسحت البوست احترامًا لابني اللي أغلى عندي من كل الدنيا.. شكرًا لإخواتي وأصحابي الغاليين، بس تخيّلوا نفسكم مكاني دقيقة واحدة بس مش هتستحملوا والله، وأوقات كتير كتر الضغط بيطلّع منك إنسان مش شبهك”. 

الصورة التي حذفتها رنا سماحة 

تصدرت المطربة رنا سماحة تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية، بسبب آخر أعمالها الغنائية "مردودة".

أغنية من كلمات أحمد هشام، ألحان عماد كمال، توزيع رامي المصري، إنتاج معتز رضا.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كان طرحها ميني ألبوم "مهري حياة" للفنانة رنا سماحة يتكون من ست أغنيات متنوعة، وهي: "مردودة"، "مختار حبة"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

وتعاونت رنا سماحة في الميني الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، الألبوم من إنتاج معتز رضا، ويأتي التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "عاملة عبيطة".

أغاني الميني ألبوم هي: "مهري حياة" أغنية رومانسية من كلمات محمود سليم، ألحان محمود صلاح، وتوزيع محمد بدر.

"هختار حبة" أغنية ذات إيقاع مقسوم من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق.

رنا سماحة الفنانة رنا سماحة مردودة

