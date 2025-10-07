اللواء الجافي.. من أقدم أبطال المخابرات وقاهر "هبة سليم" إلى أيقونة تعمير شرم الشيخ

​كرّم اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد أحمد إبراهيم الجافي، أقدم المحاربين القدامى في جنوب سيناء وأحد أعضاء جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع.

جاء هذا التكريم تقديرًا لدوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، ومشاركته الحاسمة في كشف إحدى أخطر شبكات التجسس التي استهدفت القوات المسلحة قبل الحرب؛ ومن أبرزها عملية القبض على الجاسوسة هبة سليم.

​ويعد التكريم اعترافًا بمسيرة الجافي الممتدة من جبهات القتال إلى معارك التنمية، إذ يمثل اللواء الجافي أيقونة من أيقونات التعمير في جنوب سيناء. هو من أوائل من آمنوا بأن معركة بناء الوطن لا تقل قداسة عن معركة الدفاع عنه، فقد كان من أوائل المستقرين في مدينة شرم الشيخ عقب تحرير سيناء، وأسهم بجهده وخبرته في وضع أسس نهضتها السياحية والاقتصادية.

​وخلال مراسم التكريم،

أكد المحافظ أن اللواء محمد أحمد إبراهيم الجافي يمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا يجمع بين شجاعة الميدان وعزيمة البناء، مشددًا على أن تكريم أبطال أكتوبر هو تكريم لقيم التضحية والانتماء التي حفظت لمصر كرامتها ورفعتها بين الأمم.

​جدير بالذكر أن اللواء محمد الجافي حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديراً لجهوده وتضحياته الوطنية.