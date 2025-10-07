قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد
سلوفاكيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإنشاء وحدة طاقة نووية جديدة
تحقيقات وملفات

اللواء الجافي.. من أقدم أبطال المخابرات وقاهر "هبة سليم" إلى أيقونة تعمير شرم الشيخ

المحافظ يكرم اللواء محمد الجافي
المحافظ يكرم اللواء محمد الجافي
ايمن محمد

​كرّم اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد أحمد إبراهيم الجافي، أقدم المحاربين القدامى في جنوب سيناء وأحد أعضاء جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع.

جاء هذا التكريم تقديرًا لدوره البطولي في حرب أكتوبر المجيدة، ومشاركته الحاسمة في كشف إحدى أخطر شبكات التجسس التي استهدفت القوات المسلحة قبل الحرب؛ ومن أبرزها عملية القبض على الجاسوسة هبة سليم.
​ويعد التكريم اعترافًا بمسيرة الجافي الممتدة من جبهات القتال إلى معارك التنمية، إذ يمثل اللواء الجافي أيقونة من أيقونات التعمير في جنوب سيناء. هو من أوائل من آمنوا بأن معركة بناء الوطن لا تقل قداسة عن معركة الدفاع عنه، فقد كان من أوائل المستقرين في مدينة شرم الشيخ عقب تحرير سيناء، وأسهم بجهده وخبرته في وضع أسس نهضتها السياحية والاقتصادية.
​وخلال مراسم التكريم، 

أكد المحافظ أن اللواء محمد أحمد إبراهيم الجافي يمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا يجمع بين شجاعة الميدان وعزيمة البناء، مشددًا على أن تكريم أبطال أكتوبر هو تكريم لقيم التضحية والانتماء التي حفظت لمصر كرامتها ورفعتها بين الأمم.

​جدير بالذكر أن اللواء محمد الجافي حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديراً لجهوده وتضحياته الوطنية.

جنوب سيناء الجافي الجاسوسة هبة سليم بطل التنمية

