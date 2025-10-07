المقدم 200 ألف جنيه.. سعر المتر في شقق ديارنا بـ15 مدينة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، عن طرح شقق مشروع ديارنا للحجز بداية من 10 أكتوبر الجاري، ضمن الطرح الأكبر لهذا العام والذي يضم 60 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن الجديدة.

مقدم حجز شقق ديارنا

ويستهدف الطرح توفير وحدات سكنية بمساحات وأسعار تنافسية، بمقدم حجز يبدأ من 200 ألف جنيه، مع توافر أنظمة سداد ميسّرة للمواطنين من مختلف الشرائح.

حجز شقق ديارنا

أماكن وأسعار المتر شقق ديارنا

ويتم الحجز في مشروع ديارنا بمقدم 200 ألف جنيه، وجاءت الأماكن والأسعار على النحو التالي:

- مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 16 ألف و900 جنيه.

- مدينة بدر سجل سعر المتر 18 ألف و300 جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 17 ألف و700 جنيه.

- مدينة بني سويف الجديدة سجل سعر المتر 17 ألف جنيه.

- مدينة سوهاج الجديدة سجل سعر المتر 16 ألف و500 جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 18 ألف و400 ألف.

- مدينة السادات سجل سعر المتر و17 ألف و500 جنيه.

- مدينة السويس الجديدة سجل سعر المتر 17 ألف و500 جنيهز

- مدينة العبور الجديدة سجل سعر المتر 18 ألف و700 جنيه.

- مدينة دمياط الجديدة سجل سعر المتر 21 ألف و500 جنيه.

- مدينة قنا الجديدة سجل سعر المتر 15 ألف و900 جنيه.

- مدينة ناصر غرب اسيوط سجل سعر المتر 16 ألف جنيه.

- مدينة العلمين الجديدة سجل سعر المتر 19 ألف جنيه.

- مدينة أكتوبر الجديدة سجل سعر المتر 18 ألف و500 جنيه.

- مدينة حدائق أكتوبر سجل سعر المتر 22 ألف جنيه.

سعر المتر شقق ديارنا

طريقة حجز شقق ديارنا

يتم الحجز عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية بدءًا من 10 أكتوبر، مع إتاحة كافة التفاصيل والشروط على الموقع الرسمي.

شروط حجز شقق ديارنا

-و من شروط الحجز المطلوبة أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية شخصاً طبيعياً مصري الجنسية و ألا يقل سن المتقدم لحجز الوحدة السكنية عن ٢١ عاما في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقـد.

-لايحق على الأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المشروع نفسه، ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة من نفس الطرح، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزاء من عقد البيع ومحملان لأحكامه.

-ويقر المتقدم للحجز بالاطلاع الكامل على كراسة الشروط الشروط والمواصفات والبيانات و المعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط .

حجز شقق ديارنا

طريقة السداد

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 201,000 جنيه (فقط مائتان وواحد ألف جنيه مصري لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة.

و يتمثل المبلغ في 200 ألف جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ ألف جنيه مصري رسوم تسجيل لا تُرد.

ويتحمل العميل العمولات ومصاريف السداد إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه أثناء الحجز )