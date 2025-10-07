قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
الخارجية القطرية: ما حدث في غزة أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث

المتحدث باسم الخارجية القطرية
المتحدث باسم الخارجية القطرية
البهى عمرو

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أننا ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة، وهناك تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها.


وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة، وملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.


وأوضح أن ما حدث في قطاع غزة أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث، وأن جميع الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترامب والعقبات الآن  في التطبيق.


وأشار إلى أن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق ومتوافق عليها من كل الأطراف لوقف الحرب في غزة.
 

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
جانب من المضبوطات
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
فيضانات فيتنام
خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

