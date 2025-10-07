الخارجية القطرية: ما حدث في غزة أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أننا ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة، وهناك تفاصيل كثيرة من خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة، وملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.



وأوضح أن ما حدث في قطاع غزة أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث، وأن جميع الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترامب والعقبات الآن في التطبيق.



وأشار إلى أن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق ومتوافق عليها من كل الأطراف لوقف الحرب في غزة.

