الخارجية: أكدنا الرفض الكامل لأي مساس بحصة مصر المائية وتصرفات إثيوبيا الأحادية

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أننا بحثنا مع وزير الخارجية الألماني تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبحثنا النسخة الخامسة من منتدى أسوان الذي تحرص مصر على استضافته بمشاركة وزراء خارجية أفارقة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أننا ناقشنا سرعة تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة ودخول المساعدات للقطاع، وناقشنا سرعة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وأوضح وزير الخارجية، أننا أكدنا الرفض الكامل لأي مساس بحصة مصر المائية وتصرفات إثيوبيا الأحادية.



وتابع وزير الخارجية، أننا نتطلع لمشاركة الرئيس الألماني في افتتاح المتحف المصري الكبير .

