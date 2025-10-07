قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
تصفيات المونديال| موعد تدريب منتخب مصر الختامي بالمغرب استعدادا لمواجهة جيبوتي

إسلام مقلد

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن، إلى الأراضي المغربية فجر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب جيبوتي، في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مران أول للفراعنة في الدار البيضاء

يخوض المنتخب المصري مرانه الختامي في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي مساء غدٍ الأربعاء في الموعد ذاته.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رحلة طيران مباشرة، وسط أجواء من التركيز والانضباط، حيث حرص المدير الفني حسام حسن على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين فور الوصول، أكد خلالها على أهمية المباراة، وضرورة الحفاظ على صدارة المجموعة واستكمال المشوار نحو التأهل للمونديال بثقة وجدية.

الفراعنة في صدارة المجموعة

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في اثنتين، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، ليقترب خطوة كبيرة من حسم التأهل إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن خلال مران اليوم على تدريبات فنية وتكتيكية خفيفة لفك الحمل البدني عقب السفر، مع التركيز على الجوانب الخططية المتعلقة بطريقة اللعب أمام جيبوتي، التي من المتوقع أن تعتمد على الدفاع المتكتل والهجمات المرتدة السريعة.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق فوز جديد يعزز به موقعه في صدارة الترتيب ويقربه من تحقيق حلم المشاركة في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934 و1990 و2018، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق وجهازه الفني بقيادة حسام حسن من الجماهير المصرية التي تنتظر أداءً قويًا يعكس روح الفراعنة على أرض الملعب.

