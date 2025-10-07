رئيس مدينة أشمون يحيل عدداً من المسؤولين للتحقيق بعد رصد 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

أحال طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون، في محافظة المنوفية ،عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بسمادون للتحقيق وذلك بشأن واقعة تسهيل إجراءات التعدي علي الأرض الزراعية وتقاعسهم عن تنفيذ الازالة الفورية لعدد 7حالات تعدي علي الأرض الزراعية ،مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام.

جاء ذلك بناءً علي مذكرة إدارة المراجعة الداخليه والحوكمة والتي تم عرضها علي طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون بعد تكليفة لمدير الإدارة بتشكيل لجنه للمرور علي كافة قري وعزب مركز أشمون وإتضح أثناء المرور ظهور 7 حالات تعدي علي الأرضي الزراعية بقرية سمادون دون إتخاذ أي إجراء لازالتها في المهد .

وعلي أثرها قام أبو حطب بتحويل المذكورين للتحقيق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، بعد أن تم إزالة7حالات تعدي علي الأرض الزراعية بقرية سمادون.

من جانبه شدد أبو حطب علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، مشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على المال العام .