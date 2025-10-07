بعد قليل| نظر جلسة دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد

تنظر محكمة القاهرة المختصة، بعد قليل، جلسة دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر قضية نفقة لصالح طليقته.

وفي وقت سابق قررت محكمة الأسرة، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب منتخب مصر الأسبق، إبراهيم سعيد، على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة، لجلسة 19 أكتوبر الجارى، للإطلاع والرد على الدعوى.

وكشف دفاع طليقة إبراهيم سعيد، عن تطورات جديدة تهدد اللاعب بالحبس في قضايا تتعلق بنفقة بناته، بأنه تم رفع دعوى جديدة تحمل رقم 2379 لسنة 2025 مقامة من البنات عن متجمد جديد بمبلغ 150,000 جنيه ضد اللاعب، لامتناعه عن سداد النفقة الشهرية، وتم تحديد جلسة 12 أكتوبر المقبل، لإعلانه بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس.

وفي وقت سابق، قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، شطب الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025 حبس، لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن، ما حال دون الاستمرار في نظر الدعوى.