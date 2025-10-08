ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي الزمالك كان وما زال من أرقى وأهم المؤسسات الرياضية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أنه لطالما كان ملتقى لصفوة المجتمع من مشاهير ومسؤولين وشخصيات عامة.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "نادي الزمالك تاريخيًا طول عمره من أرقى الأماكن في مصر، ومشاهير مصر كلهم ومسؤوليها كانت قعدتهم المفضلة في نادي الزمالك."

وأضاف ميدو أن أكثر ما يسعده هو احترام الجماهير له في كل مكان، رغم انتمائه الواضح للقلعة البيضاء، قائلاً: "أكتر حاجة بتفرحني إني وأنا ماشي في الشارع الجمهور بيقولي: أنا أهلاوي بس بحبك وبحترمك، وده بالنسبة لي أغلى حاجة."

واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أن هذا الاحترام المتبادل جاء نتيجة التزامه الدائم في حديثه واحترامه للجميع، قائلاً: "رغم انتمائي لنادي الزمالك، لكن الجمهور بيكن لي الاحترام لأني عمري ما غلطت في حد."