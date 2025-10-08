موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن

ظهرت الآن على المكتبة الالكترونية 2025 - 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم تقييمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بـ الأسبوع الثالث لطلاب المدارس الدارسين في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

ويمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم من المكتبة الالكترونية 2025 - 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط المكتبة الالكترونية 2025 - 2026

اضغط على رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم

اختر المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اختر المادة

من أيقونة اختر التقييمات حدد تقييم الأسبوع الثالث

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة 8 روابط هامة لطلاب المدارس على البوابة الإلكترونية 2025 - 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية 2025 - 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://studentbooks.moe.gov.eg/ يجد الطالب 8 روابط هامة تتمثل فيما يلي :

جدير بالذكر أنه من خلال رابط منصة الشهادات العامة 2025–2026 لطلاب الصف الأول الثانوي ، يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي ، استلام بيانات منصة QUREO المختصة بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وذلك باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :