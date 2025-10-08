موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن

ظهرت الآن على المكتبة الالكترونية 2025 - 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم تقييمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بـ الأسبوع الثالث لطلاب المدارس الدارسين في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026
ويمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم من المكتبة الالكترونية 2025 - 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية :
- ادخل على رابط المكتبة الالكترونية 2025 - 2026
- اضغط على رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم
- اختر المرحلة الدراسية
- حدد الصف الدراسي
- حدد الفصل الدراسي
- اختر المادة
- من أيقونة اختر التقييمات حدد تقييم الأسبوع الثالث
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة 8 روابط هامة لطلاب المدارس على البوابة الإلكترونية 2025 - 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية 2025 - 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://studentbooks.moe.gov.eg/ يجد الطالب 8 روابط هامة تتمثل فيما يلي :
- رابط كتب وزارة التربية والتعليم
- تقييمات وزارة التربية والتعليم
- فيديوهات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي
- البريد الإلكتروني الموحد للطلاب
- منصة الشهادات العامة 2025 - 2026
- منصة qureo اليابانية ( منصة كيريو للصف الأول الثانوي )
- منصة البث المباشر
- منصة مدرستنا بلس
جدير بالذكر أنه من خلال رابط منصة الشهادات العامة 2025–2026 لطلاب الصف الأول الثانوي ، يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي ، استلام بيانات منصة QUREO المختصة بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وذلك باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :
- ادخل على رابط منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login
- اضغط على التدريب على الذكاء الاصطناعي ( متاح الاستلام للصف الأول الثانوي)
- ادخل الايميل الموحد الخاص بك المستخدم لطباعة استمارة 3 اعدادي في اسم الحساب ثم ادخل كلمة المرور
- اضغط على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي
- تظهر بياناتك الشخصية وفي الأسفل تجد في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي الموجود بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمنصة
- انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور و ابدأ رحلتك على المنصة وانطلق إلى عالم البرمجة