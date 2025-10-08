قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طلاب أكاديمية الشرطة ينفذون قفزات هوائية خطرة في عرض تدريبي بحضور الرئيس السيسي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
منار عبد العظيم

في إطار حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، قدم طلاب الأكاديمية عرضًا قتاليًا مميزًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وشهد العرض تنفيذ مجموعة من القفزات الهوائية والمهارات القتالية المتقدمة، حيث أظهر الطلاب مستوى عاليًا من التدريب والقدرة البدنية، وهو ما يعكس تطور أكاديمية الشرطة في تحديث أساليب تدريبها.

ويأتي هذا العرض ضمن سعي الأكاديمية لتطوير بنيتها التعليمية والتدريبية بشكل شامل، حيث يتم التركيز على دمج المناهج التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على المهارات البدنية والقتالية التي تساعدهم في مواجهة التحديات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أكاديمية الشرطة تعمل على إعداد ضباط قادرين على التعامل مع المتغيرات الأمنية والالتزام بقيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، وذلك ضمن استراتيجية تعليمية تهدف إلى تحقيق الريادة في المجال الأمني على المستوى الإقليمي والدولي.

حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

حماس

حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى خطوة استفزازية متعمدة

أردوغان

أردوغان: حماس مستعدة للسلام والمفاوضات

صورة أرشيفية

3 قتـ.لى في قصف صاروخي على بيلجورود الروسية

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

