طلاب أكاديمية الشرطة ينفذون قفزات هوائية خطرة في عرض تدريبي بحضور الرئيس السيسي

في إطار حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، قدم طلاب الأكاديمية عرضًا قتاليًا مميزًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وشهد العرض تنفيذ مجموعة من القفزات الهوائية والمهارات القتالية المتقدمة، حيث أظهر الطلاب مستوى عاليًا من التدريب والقدرة البدنية، وهو ما يعكس تطور أكاديمية الشرطة في تحديث أساليب تدريبها.

ويأتي هذا العرض ضمن سعي الأكاديمية لتطوير بنيتها التعليمية والتدريبية بشكل شامل، حيث يتم التركيز على دمج المناهج التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على المهارات البدنية والقتالية التي تساعدهم في مواجهة التحديات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أكاديمية الشرطة تعمل على إعداد ضباط قادرين على التعامل مع المتغيرات الأمنية والالتزام بقيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، وذلك ضمن استراتيجية تعليمية تهدف إلى تحقيق الريادة في المجال الأمني على المستوى الإقليمي والدولي.