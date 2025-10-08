طلاب أكاديمية الشرطة يستعرضون مهاراتهم البدنية أمام الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا لطلاب أكاديمية الشرطة يستعرضون فيها مهاراتهم البدنية خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة بحضور الرئيس السيسي.

تشهد أكاديمية الشرطة، بعد قليل، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.