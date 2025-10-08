جامعة كفر الشيخ تحتفل باستقبال طلاب كلية الآداب الجدد.. صور

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآداب للعام الجامعي 2025 / 2026م.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور آيات شمس، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب القدامى والجدد.

وخلال الحفل، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا مليئًا بالتوفيق والنجاح، وداعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد منذ اليوم الأول في دراستهم، والمشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية التي تُسهم في تنمية الشخصية وتعزز روح الانتماء للوطن والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أهمية العلوم الإنسانية ودورها في بناء الوعي والفكر المستنير، مشيرًا إلى أن كلية الآداب تُعد من الكليات العريقة التي تخرّج أجيالًا من المثقفين والباحثين والإعلاميين والمفكرين الذين يسهمون في نهضة المجتمع وتقدمه.

كما شدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة التزام الطلاب بالحفاظ على الحرم الجامعي ومرافقه، واحترام القيم الجامعية، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم كطلاب جامعيين، قائلاً: “أدعوكم لأن تكونوا نموذجًا يُحتذى به في السلوك والانضباط والعلم، وأن تجعلوا هدفكم الأسمى هو التميز والنجاح حتى نلتقي بكم مجددًا في حفل تخرجكم بعد إتمام رحلتكم الدراسية بكل فخر واعتزاز.”

من جانبها، أعربت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادتها بمشاركة الطلاب احتفالهم ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم من خلال الأنشطة الطلابية والمبادرات المجتمعية التي تعزز الانتماء والوعي الوطني.

وفي كلمته، رحب الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، بالطلاب الجدد، مشيرًا إلى أن الكلية تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات الأدبية والإنسانية، وأنها تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متميزة تُشجع على الإبداع والبحث العلمي.

كما رحبت الدكتور آيات شمس، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالطلاب، مؤكدة أن الكلية لا تقتصر على التعليم فقط، بل تُعد منارة للفكر والثقافة والبحث العلمي، وتعمل على إعداد خريجين قادرين على الإسهام في تنمية المجتمع وخدمة الوطن.

واختُتم الحفل بعرض فني لطلاب الكلية تضمن فقرات شعرية وغنائية أظهرت مواهب طلاب كلية الآداب وإبداعاتهم، وسط أجواء من البهجة والتفاعل.