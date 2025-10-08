تحرير 277 محضرا فى حملات تموينية بأسوان واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

شدد اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان على مواصلة لجان المرور بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة.

ووجه إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح بإستغلال أى مواطن ، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

حملات تموينية

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 277 محضر متنوع.

تضمن 156 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، لافتاً إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 121 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت المرور على الأسواق والمخابز البلدية خلال الفترة الصباحية والمسائية.

حيث تم المرور على 16 مخبز ، وتم تحرير 7 محاضر لغلق مخابز مخالفة ، مع تحرير 6 محاضر للتصرف فى كميات الدقيق ، فضلاً عن تحرير 2 محاضر غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل ، وتم بالتوازى إعدام 110 كجم من منتجات الأغذية المتنوعة والألبان والعصائر ، مع التوصية بغلق 3 منشآت مخالفة ، وتحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ولسوء النظافة ، مع ضبط 25 من المضبوطات المتعددة ، وتم إيداعها بمعرفة الجهات المختصة .