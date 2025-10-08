قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
محافظات

تفاصيل لقاء محافظ أسوان ومفوض الدولة الجديد عقب توليه مهام منصبه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار حجاج سعد مفوض الدولة الجديد، عقب إستلامه لمهام عمله بالديوان العام بالمحافظة خلفاً للمستشار محمود يوسف، متمنياً له دوام التوفيق وحسن الأداء ، والنهوض بمنظومة العمل داخل المحافظة. 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الهام الذى تقوم به هيئة مفوضى الدولة فى فحص ، وبحث الدعاوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، وكذلك البت فى المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الرأى القانونى المحايد. 

وطالب بأهمية إنهاء الملفات الخاصة بالخطة الإستثمارية لسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بها بما يساهم فى المطالبة بإعتمادات إضافية بما ينعكس بالإيجاب فى تلبية المطالب الجماهيرية ويصب فى صالح المواطن الأسوانى.

لقاء 

فيما أعرب مفوض الدولة الجديد عن شكره وتقديره لإستقبال محافظ أسوان له للبدء فى أداء مهام عمله ، مؤكداً على أن هذا الإهتمام من محافظ الإقليم يعكس الرؤية والفكر المستنير لتقديم كافة الخدمات لهذه المحافظة العريقة بمعاونة الأجهزة التنفيذية بمختلف قطاعات العمل العام ، وبالتالى الحفاظ على مقدرات الوطن ، وإعلاء مبدأ سيادة القانون على الوجه الأكمل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

