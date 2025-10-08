تفاصيل لقاء محافظ أسوان ومفوض الدولة الجديد عقب توليه مهام منصبه

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار حجاج سعد مفوض الدولة الجديد، عقب إستلامه لمهام عمله بالديوان العام بالمحافظة خلفاً للمستشار محمود يوسف، متمنياً له دوام التوفيق وحسن الأداء ، والنهوض بمنظومة العمل داخل المحافظة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الهام الذى تقوم به هيئة مفوضى الدولة فى فحص ، وبحث الدعاوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، وكذلك البت فى المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الرأى القانونى المحايد.

وطالب بأهمية إنهاء الملفات الخاصة بالخطة الإستثمارية لسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بها بما يساهم فى المطالبة بإعتمادات إضافية بما ينعكس بالإيجاب فى تلبية المطالب الجماهيرية ويصب فى صالح المواطن الأسوانى.

فيما أعرب مفوض الدولة الجديد عن شكره وتقديره لإستقبال محافظ أسوان له للبدء فى أداء مهام عمله ، مؤكداً على أن هذا الإهتمام من محافظ الإقليم يعكس الرؤية والفكر المستنير لتقديم كافة الخدمات لهذه المحافظة العريقة بمعاونة الأجهزة التنفيذية بمختلف قطاعات العمل العام ، وبالتالى الحفاظ على مقدرات الوطن ، وإعلاء مبدأ سيادة القانون على الوجه الأكمل .