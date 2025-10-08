قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الأربعاء 8-10-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
محمد عبد الفتاح

تشهد أسواق الدواجن حالة من الاستقرار النسبي فى أسعارها، حيث يوجد إقبال على الأسواق المتعددة بواسطة الأهالى لشراء متطلباتهم فى أسوان. 

وتباينت أسعار بيع الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضاً، فى أسواق مراكز محافظة أسوان ، والأسعار لا يوجد فيها فارق فى التداول خلال هذه الأيام حيث إنه توجد عروض فى بعض الأماكن لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

أسعار الدواجن

وجاءت الأسعار ليوم الاربعاء الموافق : 8/10/2025 على النحو التالى: 

يتراوح سعر طبق البيض مابين 160 لـ170 وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال.

بينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 95 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وبلغ بيع كيلو الأجنحة 60 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 190 و200 جنيه للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 180 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

