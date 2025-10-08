جامعة أسوان تُفعّل لائحة سنة الامتياز لطلاب التمريض

أعلنت جامعة أسوان عن بدء تطبيق اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) لمرحلة بكالوريوس التمريض، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مستشفيات الجامعة برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وبحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة، وممثلي كلية التمريض ونقابة التمريض بأسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،ان تطبيق سنة الامتياز يمثل نقلة نوعية في مسار تأهيل طلاب التمريض، حيث تتيح هذه السنة للطالب الربط الفعلي بين المعرفة النظرية والتطبيق السريرى.

كما تُعد شرطا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في مصر، والجامعة حريصة على توفير بيئة تدريبية داعمة تضمن سلامة المريض واحترافية الأداء. لخدمة المرضي لان التمريض يمثل الذراع الأيمن للمنظومة الطبية بالمستشفيات، كما ناقش الاجتماع كافة التجهيزات للاستقبال طلاب التمريض سنة امتياز من توفير السكن وغيره .

جهود جامعية

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نسعى لتأهيل طلاب التمريض لسوق العمل من خلال خطة تدريب متكاملة تشمل الورش العملية، والممارسات السريرية، والإشراف المباشر من أعضاء هيئة التدريس، بما يضمن رفع الكفاءة وتطوير مهارات التواصل والتفكير.

واوضح الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة،ان مستشفيات جامعة أسوان مستعدة لاستقبال طلاب الامتياز ضمن بيئة مهنية حقيقية تُمكّنهم من التعامل مع مختلف التخصصات الطبية والتمريضية تحت إشراف متخصصين مؤهلين، بما يعزز جاهزيتهم للعمل الميداني بعد التخرج. وتستمر سنة الامتياز لمدة 12 شهرا ميلاديا بواقع 36 ساعة تدريب أسبوعيا ،تعد سنة الامتياز متطلبًا إلزاميًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التمريض داخل مصر.

تشمل اللائحة برنامجًا توجيهيًا تمهيديًا للطلاب قبل بدء التدريب.يحصل طلاب الامتياز على مكافأة مالية شهرية، وحقوق تدريبية وتعليمية ومهنية وفقًا للوائح المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية..

