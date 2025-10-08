تضامن أسوان: تسليم 2602 أسرة من الأولى بالرعاية مشاريع تمكين اقتصادي

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي محمد يوسف، إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، تم دعم (2602) أسرة على مدار أكثر من عشر سنوات على مستوى المحافظة، من خلال تسليمها مشاريع للتمكين الاقتصادي متنوعة .



وأشار وكيل التضامن، إلى أن الفئات المستفيدة هي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



من جانبه، أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه منذ تأسيس الجمعية وهي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة تحت شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذي يمنحه كل وسائل العمل والربح.



وأوضح شعبان أن الهدف من توزيع المشاريع في أسوان للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والحضر والمناطق العشوائية؛ لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .