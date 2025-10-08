رئيس مدينة رأس غارب يعقد لقاءه الدوري مع المواطنين لمناقشة 7 طلبات خدمية

عقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب لقاؤه الدورى مع المواطنين صباح االيوم ، واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء (7 ) طلبات مقدمه من المواطنين ،بحضور مدير ادارات الاملاك وخدمة المواطنين ، لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمه لذلك.

وتنوعت الطلبات ما بين طلب نظافة خلف منطقة خزانات الوادى وتم دفع شركة النظافه لتمشيط المنطقة بالكامل ، طلب ترميم منزل بمنطقة ال 128 وازالة السقف وتم توجيهه لتقديم طلب فى المنشأت الايلة للسقوط ، طلب إعانة بسبب مرض مزمن ، طلبات تقسيط مبالغ التقنين ، ، وتم تحويل الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة فى اسرع وقت وفقا للضوابط و القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم على الاستمرار التواصل مع المواطنين و عقد لقاءات اسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الارعاء لدراستها .

يأتى هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم.