مهرجان المانجو يجذب السياح بالغردقة

نظم عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، فعاليات «مهرجان المانجو»، بهدف ادخال السعادة والسرور على النزلاء من المصريين وعدد من الجنسيات، حيث تحرص غالبية الفنادق السياحية بالمحافظة على ابتكار فقرات وأنشطة ترفيهية لإسعاد ضيوفها، بالتنسيق بين أقسامها المختلفة، وعلى رأسها المطبخ وقسم «الأنيميشن» المسؤول عن الترفيه.

وقال الشيف محمد عباس، الشيف العمومي لإحدى الفنادق بالغردقة، إن مهرجان اليوم كان لفاكهة المانجو الأكثر جذبا للسياح بالغردقة بمشاركة 18 شيف وطن من المانجو، مشيرا إلى تقديم عصائر المانجو وتورت المانجو والكنافة بالمانجو وقطع المانجو الجذابة للزوار.



وأضاف طه مسعد، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن مهرجان اليوم أقيم على حمام السباحة وشارك فيه عدد من السياح الأجانب والزائرين المصريين، مشيرا إلى أن نسب الأشغال حاليا بالغردقة تصل إلى 96%.

يشار إلى أن مهرجان المانجو، تضمن تقديم أصناف متنوعة من المانجو بأشكال مبتكرة، الأمر الذي لاقى إعجاب السياح خاصة من الدول الأوروبية، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جاء بعضهم خصيصًا للاستمتاع بهذه الأجواء الفريدة.

وتحرص الفنادق السياحية بالمحافظة على تقديم برامج ترفيهية متنوعة للحفاظ على رضا نزلائها وضمان عودتهم مجددًا، ويعد قسم «الأنيميشن»، من أبرز أقسام الترفيه داخل الفنادق، إذ يقدم فقرات وفعاليات مبهجة تضيف أجواء من البهجة والمرح.