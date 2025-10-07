قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظات

إدارة التمريض تتابع إجراءات الرعاية وسير العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذت إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر جولات إشرافية موسّعة على عدد من منافذ تقديم الخدمات الطبية في الغردقة، لمراجعة الإجراءات التمريضية وتوزيع الكوادر على الأقسام وفق معايير الجودة، وتنفيذ تدريب عملي على رأس العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة، وتحت إشراف نجلاء سعيد، مدير إدارة التمريض.

تفاصيل الجولات

مستشفى الحميات: تابعت غادة محمد، مفتشة علاجي بالمديرية، انضباط الإجراءات التمريضية داخل الأقسام المتخصصة، وسجلات التسليم والتسلم، والالتزام بالزي وسياسات مكافحة العدوى.

المركز الحضري: نفّذت مس ندى علي، من فريق التطوير بالمديرية، مرورًا مسائيًا لمراجعة توزيع التمريض وفق ضغط الحالات، وجودة تقديم الخدمة في العيادات، وآليات التعامل مع الطوارئ.

مستشفى الغردقة العام: راجعت مس مها محمد ومس منى فتحي مفتشتا تمريض، جاهزية الفرق التمريضية بالأقسام، والتدريب العملي على الإجراءات القياسية، وتوافق توزيع القوة البشرية مع معايير الجودة ومتطلبات التشغيل.

محاور المتابعة والتحسين

التحقق من تطبيق الإجراءات التمريضية القياسية داخل الأقسام المتخصصة.

تدريب التمريض على رأس العمل لضمان الكفاءة العملية واستدامة الأداء.

مراجعة توزيع الكوادر بما يتناسب مع أعباء العمل والنوبات، وفق معايير الجودة.

تدعيم الالتزام بسجلات التسليم والتسلم، وسلامة مسارات الخدمة داخل الاستقبال والأقسام.

رسائل تنظيمية
أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تكثيف المتابعة الميدانية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وترجمة سياسات الجودة إلى إجراءات تشغيلية قابلة للقياس، وبما يعزز انضباط العمل وكفاءة تقديم الرعاية.

اخبار البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

