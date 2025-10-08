بالزغاريد.. شاهد فرحة أسر طلاب أكاديمية الشرطة خلال حفل تخريج أبنائهم

أطلقت أمهات وأسر، طلاب أكاديمية الشرطة، الزغاريد، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا لطلاب أكاديمية الشرطة يستعرضون مهارات الرماية خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.