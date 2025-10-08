زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان دون وقوع أضرار أو إصابات

قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة هوالين بشرق الجزيرة صباح اليوم الأربعاء، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.



وأضافت الإدارة، حسبما أوردت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو سبعة كيلومترات إلى الغرب من مدينة هوالين، مركز المقاطعة، وعلى عمق يقدر بنحو 6.1 كيلومتر.



وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة الغابات والحفاظ على الطبيعة في تايوان إن بحيرة ماتايان الجبلية في مقاطعة هوالين بقيت مستقرة، دون تسجيل أي تغيّر في مستوى المياه أو أضرار في السد الطبيعي المحيط بها.



وأضافت الوكالة أن طائرات مُسيّرة أُرسلت لتفقد المنطقة فور وقوع الزلزال، مؤكدة أن الفحوصات لم تُظهر مؤشرات تدعو للقلق بشأن استقرار البحيرة.