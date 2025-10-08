الوزير المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

قاد بن غفير عددًا من المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي الشريف وسط تواجد أمني مكثف، وفقًا للوكالة الإعلامية الفلسطينية.

وتزامنت المداهمة مع الأعياد اليهودية، وجاءت بعد يوم من الذكرى الثانية لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر، والذي قرر فيه الاحتلال تنفيذ مخططاته وارتكاب مجازر وأعمال إبادة بغزة.

وكان بن جفير من أشد المنتقدين لأي اتفاق تم التوصل إليه لإنهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.