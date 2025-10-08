الجيش الباكستاني يعلن مقـ.ـتل 19 مسلحا في عملية أمنية بإقليم "خيبر بختونخوا"

أ ش أ

أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الأربعاء) مقتل 19 مسلحا خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد.



وقال الجيش الباكستاني - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - إن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "أوراكزاي"، مؤكدا عزم باكستان القضاء على خطر الإرهاب وأن تضحيات قوات الجيش تعزز هذا التصميم بشكل أكبر.



وأشار إلى أنه يجري في الوقت الحالي عملية تطهير وتمشيط للمنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".