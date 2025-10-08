الجيش الباكستاني يعلن مقـ.ـتل 19 مسلحا في عملية أمنية بإقليم "خيبر بختونخوا"

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 19 مسلحا في عملية أمنية بإقليم "خيبر بختونخوا"
أ ش أ

أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الأربعاء) مقتل 19 مسلحا خلال عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد.


وقال الجيش الباكستاني - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - إن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "أوراكزاي"، مؤكدا عزم باكستان القضاء على خطر الإرهاب وأن تضحيات قوات الجيش تعزز هذا التصميم بشكل أكبر.


وأشار إلى أنه يجري في الوقت الحالي عملية تطهير وتمشيط للمنطقة للقضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.


وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

