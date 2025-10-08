قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يبدأ زيارة رسمية للهند
أ ش أ

بدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم /الأربعاء/، زيارة رسمية إلى مدينة "مومباي" الهندية، تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والهند.


وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، في نسختها الإنجليزية، أن ستارمر وصل إلى مطار شاتراباتي شيفاجي ماهراج الدولي في الساعة 5:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للهند، حيث كان في استقباله لدى وصوله كل من رئيس وزراء ولاية "ماهاراشترا" ديفيندرا فادنافيس، واثنين من نوابه إكناث شيندي وأجيت باوار، بالإضافة إلى حاكم الولاية أشاريا ديفرات.


وأضافت القناة، أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى، غدا /الخميس/، مع ستارمر، حيث من المتوقع أن يركز على تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا والعمل المناخي.

