لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي.

وكان قد أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، أن الأجواء في معسكر الفراعنة تسودها حالة من التركيز والهدوء قبل مواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأجواء في المغرب جاءت أفضل مما كان متوقعًا.

وقال “الشريف”، أثناء مداخلة عبر برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن بعثة المنتخب الوطني تلقت استقبالًا باهرًا من الأشقاء في المغرب، مشيدًا بحفاوة الترحيب والتنظيم المميز الذي لاقاه المنتخب منذ وصوله.

وأضاف رئيس البعثة أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو الصعود إلى كأس العالم، مؤكدًا أن الروح العالية والانضباط داخل المعسكر يمنحان ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على حسم التأهل خلال مباراة الغد.

وأشار "الشريف" إلى أن محمد صلاح وعددًا من اللاعبين الكبار عقدوا جلسة مع زملائهم، شددوا خلالها على أهمية المباراة وضرورة التركيز من أجل إنهائها لصالح المنتخب والتأهل رسميًا إلى المونديال.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الأجواء إيجابية ومهيأة تمامًا لخوض المباراة، وأن الجميع داخل المنتخب يملك الحافز والعزيمة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.