ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
رياضة

لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور

منتخب مصر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي".

وكان قد أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، أن الأجواء في معسكر الفراعنة تسودها حالة من التركيز والهدوء قبل مواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأجواء في المغرب جاءت أفضل مما كان متوقعًا.

وقال “الشريف”، أثناء مداخلة عبر برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن بعثة المنتخب الوطني تلقت استقبالًا باهرًا من الأشقاء في المغرب، مشيدًا بحفاوة الترحيب والتنظيم المميز الذي لاقاه المنتخب منذ وصوله.

وأضاف رئيس البعثة أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو الصعود إلى كأس العالم، مؤكدًا أن الروح العالية والانضباط داخل المعسكر يمنحان ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على حسم التأهل خلال مباراة الغد.

وأشار "الشريف" إلى أن محمد صلاح وعددًا من اللاعبين الكبار عقدوا جلسة مع زملائهم، شددوا خلالها على أهمية المباراة وضرورة التركيز من أجل إنهائها لصالح المنتخب والتأهل رسميًا إلى المونديال.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الأجواء إيجابية ومهيأة تمامًا لخوض المباراة، وأن الجميع داخل المنتخب يملك الحافز والعزيمة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

منتخب مصر

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

شهب التنينيات

سماء مصر على موعد مع ظاهرة فلكية خلال ساعات.. ما هي ذروة شهب التنينيات؟

كأس العالم 2026

منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

