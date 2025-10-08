كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة

وصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، إلى مدينة شرم الشيخ صباح اليوم الأربعاء، برفقة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، للمشاركة في المفاوضات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في غزة التي تجاوزت عامها الثاني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحرك دبلوماسي مكثف تقوده إدارة ترامب، بهدف دفع كل من إسرائيل وحركة حماس إلى التوصل إلى اتفاق خلال أيام قليلة، وسط مؤشرات على تحقيق تقدم جزئي في المباحثات غير المباشرة التي بدأت يوم الإثنين.

ووفقاً لموقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن مسؤولين في واشنطن وتل أبيب أكدوا أن الوصول الفعلي للمبعوثين كوشنر وويتكوف إلى مصر يمثل مرحلة حاسمة في مسار المفاوضات، حيث من المتوقع أن يبدأ الضغط الأمريكي المباشر لتحقيق اختراق في الملف.

وكان الرئيس ترامب قد عقد اجتماعاً في البيت الأبيض أمس الثلاثاء مع فريقه للأمن القومي، لمتابعة تطورات المفاوضات قبيل مغادرة الوفد الأمريكي إلى مصر. كما التقى ترامب لاحقاً عدداً من عائلات الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين الذين كانوا محتجزين لدى حماس، مؤكداً لهم أن “الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في الجهود للتوصل إلى اتفاق”.

ومن المنتظر أن يشارك في جولة المفاوضات الحالية كل من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر وتركيا، إلى جانب رون ديرمر، المستشار المقرب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى تتويج جهودها بإعلان اتفاق شامل من القاهرة يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، وبدء ترتيبات لإعادة إعمار غزة بإشراف إقليمي ودولي.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله: “بيبي (نتنياهو) قام بعمل ممتاز، والضغط العسكري جعل حماس أكثر براغماتية، لكن الوقت الآن قد حان لإبرام الصفقة”، في إشارة إلى الرغبة الأمريكية الواضحة بإنهاء الحرب وتثبيت إنجاز دبلوماسي يحسب لترامب.