أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل

أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، أن الأجواء في معسكر الفراعنة تسودها حالة من التركيز والهدوء قبل مواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأجواء في المغرب جاءت أفضل مما كان متوقعًا.

وقال “الشريف”، أثناء مداخلة عبر برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن بعثة المنتخب الوطني تلقت استقبالًا باهرًا من الأشقاء في المغرب، مشيدًا بحفاوة الترحيب والتنظيم المميز الذي لاقاه المنتخب منذ وصوله.

وأضاف رئيس البعثة أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو الصعود إلى كأس العالم، مؤكدًا أن الروح العالية والانضباط داخل المعسكر يمنحان ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على حسم التأهل خلال مباراة الغد.

وأشار "الشريف" إلى أن محمد صلاح وعددًا من اللاعبين الكبار عقدوا جلسة مع زملائهم، شددوا خلالها على أهمية المباراة وضرورة التركيز من أجل إنهائها لصالح المنتخب والتأهل رسميًا إلى المونديال.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الأجواء إيجابية ومهيأة تمامًا لخوض المباراة، وأن الجميع داخل المنتخب يملك الحافز والعزيمة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

