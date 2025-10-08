اليوم.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالإسماعيلية.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى مدن القناة عن انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق اليوم الأربعاء بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية بالتزامن مع أعمال صيانة لشبكات الكهرباء.

وقال بيان رسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى مدن القناة أن محطة مياه الضبعية تتعرض غدا لتوقف في ضخ المياه لقيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء ببعض الأعمال داخل المحطة.

وأضاف البيان أنه نظرًا لأعمال الصيانة تتعرض المحطة عن تغذية بعض المناطق وتضم:

1- عزبة السوق

2- عزبة جود

3- عزبة الشيخة سالمة

4- عزبة ابو هيبة.

5- عزبة العمارات.

6- عزبة المسبغ

7- عزبة الجبالي

8- عزبة أبو عرفة.

وقال بيان شركة مياه الشرب بمدن القناة إن انقطاع مياه الشرب يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا أو لحين انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي.

وناشدت الشركة المواطنين المقيمين في الأماكن المتأثرة من انقطاع مياه الشرب اليوم بنطاق مركز الإسماعيلية تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، فيما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه نظيفة لدعم المناطق المتأثرة والمخابز والمستشفيات حال احتياجها لذلك.