حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسماعيلية خلال تنفيذ إزالات لمخالفات البناء: لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا ، بدء تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بحى ثالث مدينة الإسماعيلية، حيث بدأت الأعمال منذ أمس الإثنين، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المستشار عيد نصيف المستشار القانوني للمحافظة ،اللواء محمد بهنسي مساعد مدير الأمن،مستشار المحافظ للمتابعة، مدير مكتب المتابعة، رئيسة حي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن قرار تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص، مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد أصدرت تحذيرًا للمواطنين بعدم التعامل على الأدوار المخالفة بالعقار ق ١٤٨ جديدة ١٢٥ عوايد شارع شبين الكوم وسيناء نطاق حي ثالث للدورة قرارات الإزالة الآتية (٢٦ لسنة ٢٠٢٥، ٢٧ لسنة ٢٠٢٥، ٤٤ لسنة ٢٠٢٥، ٦٠ لسنة ٢٠٢٥، ٦١ لسنة ٢٠٢٥).

وفي نفس السياق قام محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، بمتابعة ميدانية لأعمال الإزالة التي يقوم بها حي ثان مدينة الإسماعيلية تحت رئاسة المهندسة سعدية حجاب وبحضور نواب الحي والإدارة الهندسية وقوات إنفاذ القانون، للأدوار المخالفة بالعقار الكائن ٢٨ مدن شارع شبين الكوم بعرايشية مصر للأدوار المسطح الزائد عن الخدمات في الدور الخامس علوي والدور السادس علوي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات

6 أكتوبر

جهاز 6 أكتوبر يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة محور 26 يوليو لتحسين السيولة المرورية

جانب من الاجتماع

مالاوي تبحث الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

