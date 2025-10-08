تصفيات المونديال.. منتخب مصر يسعى لتحقيق تأهل تاريخي والصعود لكأس العالم 2026

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن المنتخب المصري يخوض اليوم مواجهة حاسمة أمام نظيره الجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللقاء قد يحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى المونديال، مؤكدًا أن المنتخب على أعتاب إنجاز جديد يُضاف إلى تاريخه الكروي العريق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مباراة اليوم أمام جيبوتي تُعد بمثابة مباراة الصعود، قائلًا: «إحنا مش ناقصين مفاجآت، وإن شاء الله الساعة 9 مساء نحتفل رسميًا بصعود منتخبنا الوطني لكأس العالم».

وأضاف أن المنتخب يمتلك كل المقومات لتحقيق الفوز، خاصة أن المنتخب الجيبوتي لا يشكل أي ضغط حقيقي في المجموعة.

وأوضح أن تعادل المنتخب المصري أو فوزه اليوم يعني تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، لتكون هذه المشاركة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1934 و1990 و2018، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سيمثل صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.