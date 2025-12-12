قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأمم المتحدة للمرأة تكرم الدكتورة منال عوض ضمن القيادات النسائية المصرية الملهمة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحظى بدعم كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية، مشيرة إلى أن المرأة تعيش عصراً ذهبياً في مصر.

جاء ذلك خلال تكريم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كواحدة من القيادات النسائية المصرية الملهمة، خلال احتفالية "أجندة بكين +30.. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"، التي عقدت مساء اليوم بالقاهرة، بالتزامن مع مرور 30 عاماً على مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في بكين، حيث عبرت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتكريم.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء والقيادات المصرية والأمم المتحدة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومروة علم الدين مسؤولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب لفيف من القيادات النسائية والوزيرات السابقات والسفيرة ميرفت تلاوي.

