سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد غالي


يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر مع تزايد اهتمام المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن توقيت مناسب للشراء وسط تقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي.

سعر الذهب في مصر

يشهد السوق حالة من الترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة بينما يظل عيار 21 الأكثر تداولا باعتباره الاداة الادخارية الابرز لدى الاسر لما يتمتع به من سعر
معتدل وطلب مرتفع.


سعر الذهب اليوم في مصر


سعر عيار 24 بلغ 6495 جنيه للبيع و6475 جنيه للشراء
سعر عيار 22 سجل 5955 جنيه للبيع و5935 جنيه للشراء
سعر عيار 21 وصل الى 5685 جنيه للبيع و5665 جنيه للشراء
سعر عيار 18 سجل 4875 جنيه للبيع و4855 جنيه للشراء
سعر عيار 14 بلغ 3790 جنيه للبيع و3775 جنيه للشراء
سعر عيار 12 سجل 3250 جنيه للبيع و3235 جنيه للشراء
سعر الاونصة بلغ 202085 جنيه للبيع و201375 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب سجل 45480 جنيه للبيع و45320 جنيه للشراء
سعر الاونصة عالميا بلغ 4279.85 دولار


يشير المتعاملون الى ان التراجع النسبي في الاسعار يعكس قدرا من التوازن بين العرض والطلب بينما يؤكد خبراء الاقتصاد ان تحركات الاونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار وسياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الامريكي هي العوامل الاكثر تأثيرا في مسار اسعار الذهب.

استمرار تحركات اسعار الذهب

ويرجح محللون استمرار التحركات على المدى القريب وفقا لمؤشرات السياسة النقدية الامريكية مع حفاظ المعدن الاصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري. كما يتوقع الخبراء زيادة الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الاسعار داخل السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصر
يحات الفيدرالي الامريكي

تتحرك الاسعار عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم تباطؤ وتيرة الصعود عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025. وتظل الاونصة العالمية المحدد الرئيسي لاتجاهات الاسعار داخل الاسواق الاقليمية.

تثبيت اسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق

قرر البنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة عند 21 
في المئة على الايداع و22 في المئة على الاقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم في خطوة تعكس تقييما دقيقا لمؤشرات التضخم. وساهم القرار في تهدئة الطلب على الذهب نتيجة انخفاض تكلفة الاموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتعتمد الاسعار محليا على مجموعة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي الى جانب تطورات بورصة المعادن العالمية التي تعد المرجع الاساسي في تحديد اتجاهات السوق.

