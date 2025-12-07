قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني لقادة الاحتلال: يجب على إسرائيل وقف خطط ضم الضفة الغربية
في اتصال هاتفي.. مصر وإيران تؤكدان على أهمية التنسيق المشترك لحماية المصالح الثنائية
عروس المشاتي .. تعرّف على أسعار الرحلات النيلية في أسوان
عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء: نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو
نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب .. اليوم
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً
الكشف عن لقاء سري بين نتنياهو ورئيس وزراء بريطاني سابق
5 أبراج محظوظة في نهاية 2025 .. أنت منهم؟
حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور
مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 7-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار أشهر أعيرة الذهب في مصر وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025؛ استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية

سعر أشهر أعيرة الذهب

وجاء أكثر أعيرة الذهب انتشارًا  وهو من عيار 21  الأشهر فئة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21  

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5595 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب أمس 

وصعد سعر الذهب في تعاملات مساء أمس السبت داخل محلات الصاغة المصرية

صعود جديد

وبحسب ما كشفته بيانات الأسواق فقد ارتفع سعر الذهب مجدداً مقدار 20 جنيها بعد هبوط سجله المعدن الأصفر مع بدء التعاملات المسائية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تذبذبا كبيرا خلال الأسابيع الماضية حيث فقد 25 جنيها مع بدء التعاملات المسائية بالرغم من صعوده أمس بقيمة 35 جنيها أمس

وفقد الذهب ما يقارب من 500 جنيه على الأقل منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6394 جنيها للبيع و 6440 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5595 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4795 جنيها للبيع و 4830 جنيها للشراء 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3770 جنيها للبيع و 3756 جنيها للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4216 دولارا للبيع و 4217 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.76 ألف جنيه للبيع و 45.08 ألف جنيه للشراء

انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية

الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولارا للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولارا للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولارا للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الجنيه الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

أحدث تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

الغندور

خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل

أرشيفية

مصرع 18 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

أرشيفية

السودان.. مقـ.ـتل 50 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة على روضة أطـ.ـفال

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

