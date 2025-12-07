سعر أشهر عيار ذهب اليوم 7-12-2025

استمر استقرار أشهر أعيرة الذهب في مصر وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025؛ استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية

سعر أشهر أعيرة الذهب

وجاء أكثر أعيرة الذهب انتشارًا وهو من عيار 21 الأشهر فئة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5595 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة.

تحركات الذهب أمس

وصعد سعر الذهب في تعاملات مساء أمس السبت داخل محلات الصاغة المصرية

صعود جديد

وبحسب ما كشفته بيانات الأسواق فقد ارتفع سعر الذهب مجدداً مقدار 20 جنيها بعد هبوط سجله المعدن الأصفر مع بدء التعاملات المسائية

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تذبذبا كبيرا خلال الأسابيع الماضية حيث فقد 25 جنيها مع بدء التعاملات المسائية بالرغم من صعوده أمس بقيمة 35 جنيها أمس

وفقد الذهب ما يقارب من 500 جنيه على الأقل منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6394 جنيها للبيع و 6440 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4795 جنيها للبيع و 4830 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3770 جنيها للبيع و 3756 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4216 دولارا للبيع و 4217 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.76 ألف جنيه للبيع و 45.08 ألف جنيه للشراء

الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولارا للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولارا للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولارا للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.