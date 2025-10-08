رئيس أكاديمية الشرطة يهدي الرئيس السيسي مجسمًا تذكاريًا يجسد رموز الوطنية والتقدير

في لفتة تعبيرية عن التقدير والامتنان، أهدى اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الرئيس عبد الفتاح السيسي مجسمًا تذكاريًا خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية.

مجسم يجسد رموز الوطنية

جاءت الهدية في شكل مجسم فني يجمع بين التصاميم المعمارية الأصيلة، مستوحاة من مبنى أكاديمية الشرطة، ليكون تعبيرًا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لدعم منظومة الأمن في مصر.

تكريم القيادة السياسية

المجسم يعد رمزًا للترابط بين الأمن والاستقرار، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تطوير وتحديث قطاع الشرطة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة التي تواجه البلاد.

خلال الحفل، أكّد اللواء نضال يوسف على أهمية دور الأكاديمية في تأهيل رجال الشرطة القادرين على مواجهة التحديات الأمنية في المستقبل.