تعزيزات أمنية.. كثافات مرورية متوسطة على محاور القاهرة الكبرى

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري إنه قد شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة، مع انطلاق يوم عمل رسمي لكافة أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توافد طلاب المدارس والجامعات في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب المواطنين المترددين على المصالح الحكومية والخدمية داخل العاصمة أو القادمين من المحافظات المجاورة.

وأوضح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن تزامن كل هذه التحركات في توقيت واحد أدى إلى زيادة الأحجام المرورية خلال ما يُعرف بساعات الذروة الصباحية، ما استدعى انتشارًا مكثفًا للخدمات المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية، مدعومة بالأوناش والمساعدات الفنية لتنظيم حركة السير والتعامل مع أي طارئ على مدار اليوم.

وأشار الخبير المروري إلى أن الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى شهدت كثافات ملحوظة، خاصة أعلى محور صفط اللبن في اتجاه شارع الجامعة بمحافظة الجيزة، نظرًا لكثافة السيارات القادمة من مدينة 6 أكتوبر كما سجل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى كثافات مرتفعة في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الجيزة.

ونصح اللواء هشام قائدي المركبات باستخدام محور المنصورية والمحور الموازي (المريوطية) كطرق بديلة، حيث تشهد هذه المسارات سيولة مرورية نسبية مقارنة بالمحاور الرئيسية المزدحمة.

وأضاف أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاهين نتيجة وجود العديد من المنشآت الحيوية والمدارس، إلى جانب أعمال التطوير والتحويلات الجزئية بالمنطقة، وقد تم تعزيز الخدمات المرورية بالشارع وتحويل بعض المسارات إلى الشوارع الجانبية وشارعي ترسا والملك فيصل لتخفيف الضغط على الحركة في الاتجاهين.

كما شهد شارع صلاح سالم في الاتجاهين ازدحامًا واضحًا، خاصة بالنسبة للقادمين من مناطق شرق القاهرة باتجاه كوبري 6 أكتوبر وأعلى الوصلة المعلقة ومنطقة رمسيس. وأوصى الخبير باستخدام كوبري الفردوس الجديد كبديل للوصول إلى مناطق وسط المدينة بسرعة أكبر.

وأشار أيضًا إلى أن الحركة على نفق الأزهر باتجاه المعادي وشارع الأزهر وحتى تقاطعه مع شارع أبو داود تشهد كثافات مرتفعة، وكذلك أعلى كوبري الأزهر في اتجاه ميدان العتبة ووسط القاهرة.

وفي شرق القاهرة، لوحظت كثافات مرورية على طريق السويس الصحراوي، خاصة أعلى كوبري الجيش المعدني وكوبري الكهرباء، إضافة إلى شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة وقد دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الدوريات والأوناش في تلك المواقع لمنع الانتظار الخاطئ والتعامل مع الأعطال الفجائية.

كما سجلت الميادين الشعبية مثل المطرية وحدائق القبة والسواح والأميرية كثافات متوسطة نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على الخدمات والمحال التجارية، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المحلية لإزالة المواقف العشوائية ومنع الانتظار غير القانوني.

ختامًا، دعا اللواء أحمد هشام السائقين إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتجنب التوقف في الأماكن غير المخصصة، واتباع الطرق البديلة لتفادي الزحام خلال ساعات الذروة الصباحية، مؤكدًا استمرار انتشار الخدمات المرورية على مدار اليوم لضمان انسيابية الحركة في جميع المحاور الحيوية.