قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعزيزات أمنية.. كثافات مرورية متوسطة على محاور القاهرة الكبرى

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري إنه قد شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة إلى مرتفعة، مع انطلاق يوم عمل رسمي لكافة أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توافد طلاب المدارس والجامعات في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب المواطنين المترددين على المصالح الحكومية والخدمية داخل العاصمة أو القادمين من المحافظات المجاورة.

وأوضح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن تزامن كل هذه التحركات في توقيت واحد أدى إلى زيادة الأحجام المرورية خلال ما يُعرف بساعات الذروة الصباحية، ما استدعى انتشارًا مكثفًا للخدمات المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية، مدعومة بالأوناش والمساعدات الفنية لتنظيم حركة السير والتعامل مع أي طارئ على مدار اليوم.

وأشار الخبير المروري إلى أن الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى شهدت كثافات ملحوظة، خاصة أعلى محور صفط اللبن في اتجاه شارع الجامعة بمحافظة الجيزة، نظرًا لكثافة السيارات القادمة من مدينة 6 أكتوبر كما سجل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى كثافات مرتفعة في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الجيزة.

ونصح اللواء هشام قائدي المركبات باستخدام محور المنصورية والمحور الموازي (المريوطية) كطرق بديلة، حيث تشهد هذه المسارات سيولة مرورية نسبية مقارنة بالمحاور الرئيسية المزدحمة.

وأضاف أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاهين نتيجة وجود العديد من المنشآت الحيوية والمدارس، إلى جانب أعمال التطوير والتحويلات الجزئية بالمنطقة، وقد تم تعزيز الخدمات المرورية بالشارع وتحويل بعض المسارات إلى الشوارع الجانبية وشارعي ترسا والملك فيصل لتخفيف الضغط على الحركة في الاتجاهين.

كما شهد شارع صلاح سالم في الاتجاهين ازدحامًا واضحًا، خاصة بالنسبة للقادمين من مناطق شرق القاهرة باتجاه كوبري 6 أكتوبر وأعلى الوصلة المعلقة ومنطقة رمسيس. وأوصى الخبير باستخدام كوبري الفردوس الجديد كبديل للوصول إلى مناطق وسط المدينة بسرعة أكبر.

وأشار أيضًا إلى أن الحركة على نفق الأزهر باتجاه المعادي وشارع الأزهر وحتى تقاطعه مع شارع أبو داود تشهد كثافات مرتفعة، وكذلك أعلى كوبري الأزهر في اتجاه ميدان العتبة ووسط القاهرة.

وفي شرق القاهرة، لوحظت كثافات مرورية على طريق السويس الصحراوي، خاصة أعلى كوبري الجيش المعدني وكوبري الكهرباء، إضافة إلى شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة وقد دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الدوريات والأوناش في تلك المواقع لمنع الانتظار الخاطئ والتعامل مع الأعطال الفجائية.

كما سجلت الميادين الشعبية مثل المطرية وحدائق القبة والسواح والأميرية كثافات متوسطة نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على الخدمات والمحال التجارية، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المحلية لإزالة المواقف العشوائية ومنع الانتظار غير القانوني.

ختامًا، دعا اللواء أحمد هشام السائقين إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتجنب التوقف في الأماكن غير المخصصة، واتباع الطرق البديلة لتفادي الزحام خلال ساعات الذروة الصباحية، مؤكدًا استمرار انتشار الخدمات المرورية على مدار اليوم لضمان انسيابية الحركة في جميع المحاور الحيوية.

كثافات مرورية كثافات مرورية متوسطة محاور القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

المخدرات

ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الدعاء

الفرق بين العفو والعافية.. البحوث الإسلامية يوضحها

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد