رياضة

قبل انطلاقها اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يضع منتخب مصر أنظاره على حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 ، عندما يواجه نظيره منتخب جيبوتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية، في لقاء يحتضنه ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويدخل الفراعنة المواجهة ، وهم في صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بعد أن حققوا 6 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، ويطمح المنتخب بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى انتزاع فوز جديد يمنحه بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين لضمان الصعود، ما يجعل الفوز على جيبوتي هدفًا لا بديل عنه، إذ سيرفع رصيد الفراعنة إلى 23 نقطة ويؤكد تأهلهم دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو في القاهرة.

وخاض لاعبو منتخب مصر تدريباتهم الأخيرة أمس الثلاثاء ، على ملعب المباراة في الدار البيضاء، وسط تركيز عالٍ وتوجيهات فنية مكثفة من حسام حسن، الذي شدد على ضرورة الحسم المبكر وعدم منح المنافس أي فرصة للمفاجأة.

مشوار منتخب مصر في التصفيات:

بدأ المنتخب مشواره بانتصار كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة، ثم فاز على سيراليون بهدفين دون رد، وتغلب على بوركينا فاسو 2-1، قبل أن يتعادل مع غينيا بيساو 1-1.

وفي باقي المباريات، فاز على إثيوبيا مرتين بنتيجة 2-0 في كل لقاء، وتفوق على سيراليون بهدف نظيف، ثم تعادل سلبيًا مع بوركينا فاسو في الجولة الثامنة.

وخلال مشواره، سجل الفراعنة 16 هدفًا واستقبلوا هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الدفاعي وصلابتهم التكتيكية تحت قيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026:

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

تُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports على التردد التالي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

منتخب مصر جيبوتي مصر الفراعنة التأهل للمونديال تصفيات كأس العالم كأس العالم تصفيات المونديال

داليا البحيري
روبي
طريقة عمل بابا غنوج
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
