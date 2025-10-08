الصليب الأحمر يعلن فقدان 7 من طواقمه في غزة



أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة أن بعض طواقمه تعرضت للاعتداء المباشر حيث فُقد 7 منهم ؛ مضيفة : أولويتنا هي دعم ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه ما زالت هناك قيود على إدخال ما تحتاجه لغزة رغم بعض التحسن.

وفي وقت لاحق أكد المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة هشام مهنا، أنهم يسعون إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر، في تصريحات له الإثنين: نعمل كوسيط محايد، ولدينا خبرة في هذه المهمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت بالوصول إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وإلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن اللجنة تمارس دورها بكل ما يتوفر لها من قدرات وإمكانيات لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة.

