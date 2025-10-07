محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات احتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، ممثل قيادة الجيش الثاني الميداني، المستشار الهندسي للوزير المحافظ، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، مستشار المحافظ للفنون والشئون الثقافية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، منسق الشئون الطلابية بجامعة قناة السويس، الدكتورة دينا ياقوت، أحمد عطيتو، مديري إدارات السياحة والعلاقات العامة الخارجية والداخلية والإعلام والمتابعة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم الوقوف على آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، والذي يعتبر تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى، حيث أقيم على ربوة عالية تم اختيارها لكونها شاهدة على المعارك التي دارت على أرضها.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أنه سيتم الاعداد لاحتفال ضخم يليق باسم المحافظة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات شريكة منها قيادة الجيش الثاني الميداني وهيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتزامن مع مرور ١٥٦ عام على افتتاح قناة السويس ومرور ١٠٠ عام على إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس.

كما أن النصب التذكاري سيضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية، حيث يتم دراسة إدراج زيارة عدد من الأماكن التاريخية بالمحافظة خلال برنامج الاحتفال.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس.

كما تم مناقشة مقترحات الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير؛ من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية تم افتتاحه في ٣ فبراير ١٩٣٠، والنصب من تصميم الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار من الجرانيت الوردي الذي تم إحضاره من إيطاليا.