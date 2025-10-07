قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
إزالة تعديات على مساحة 268 فدانا في أبو صوير بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جاء ذلك بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

في هذا السياق، تم تنفيذ إزالة لعدد ٥٨ حالة تعدٍّ على مساحة ٢٦٨ فدان و٣ قراريط و٦ أسهم و٣٧٤ م٢ بمركز ومدينة أبوصوير في ثاني وثالث أيام المرحلة الثالثة، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون. 

وكان بيان الإزالات كالتالي، في يوم الأحد، تم تنفيذ إزالة لعدد ٢٧ حالة تعدٍّ على مساحة ٧٩ فدان و١٠ قراريط و٢٢ سهم و٣٢٤ م٢ بمركز ومدينة أبوصوير، حيث تم استرداد عدد ١٩ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٧٩ فدان و٨ قراريط و١٨ سهم.

كما تم استرداد حالتي تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ٣٢٤ م٢.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ٦ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الزراعة بمساحة قيراطين و٤ أسهم.

وفي يوم الإثنين، تم تنفيذ إزالة لعدد ٣١ حالة تعدٍّ على مساحة ١٨٨ فدان و١٦ قيراط و٨ أسهم و٥٠م٢ حيث تم استرداد عدد ٢٩ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ١٨٨ فدان و٦ قراريط و١٥ سهم.

بجانب استرداد حالة تعدٍّ واحدة على أراضي أملاك دولة بمساحة ٥٠م٢.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة ٩ قراريط و١٧ سهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥.

