صحة الإسماعيلية : الكشف على 937 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية السلام

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتفقد سير العمل بالقافلة الطبية بمعهد يوسف مرسال بقرية السلام ، ورافقها الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية والدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، وإلتقت مع فريق الطاقم الطبي وإطمأنت من المواطنين المترددين على إنتظام وجودة الخدمة التي تقدمها العيادات التخصصية بالقافلة.



وقالت مديرية الصحة بالإسماعيلية ، في بيان صحفي مساء اليوم ، إن القافلة ، التي استمرت يومين بقرية السلام التابعة لإدارة القصاصين الصحية ، تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.



وأشارت الى أن القافلة الطبية إستقبلت 443 مواطنا خلال يومها الأول ، و 494 مواطنا خلال يومها الثاني ، وذلك من خلال 6 عيادات تخصصية ، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحي ، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات ، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.



وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية ، حيث استقبلت 128 مواطنًا بعيادة الباطنة، و38 سيدة بعيادة النساء ، أما عيادة تنظيم الأسرة فقد استقبلت 16 سيدة ، بالإضافة إلى استقبال 120 حالة بعيادة الأطفال ، بينما استقبلت 28 حالة بعيادة الأسنان ، واستقبلت عيادة الرمد 85 مواطنا ، فضلا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية ، فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.