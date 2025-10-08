قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
صعود تاريخي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 4,000 دولار
أخبار العالم

«ويتكوف» و«كوشنر» يصلان إلى شرم الشيخ للانضمام للمفاوضات وإنهاء حرب غزة

قسم الخارجي

أفاد موقع أكسيوس بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر وصلا إلى شرم الشيخ للانضمام إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بفريقه الأمني ​​القومي لمناقشة تقدم مفاوضات اتفاق غزة قبل أن يغادر مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر في وقت لاحق اليوم، وفقًا لمصادر مطلعة. 

وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة إنهاء الحرب في غزة عبر تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع حركة حماس من الانخراط في الحكم الفلسطيني.

كما ناقش الوزيران الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين التزام بلديهما بالسعي نحو تسوية تفاوضية تفضي إلى سلام دائم في المنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء العدوان على غزة بمشاركة حركة حماس ووفد إسرائيلي، بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

