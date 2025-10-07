قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نجاح أول جراحة للتحفيز العميق للمخ لمرضى الشلل الرعاش بمستشفى أسيوط الجامعي

فريق طبي جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط
فريق طبي جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة أسيوط بالتنسيق مع قسم طب المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، في إجراء أول جراحة للتحفيز العميق للمخ لمرضى الشلل الرعاش “Deep Brain Stimulation”.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق علي راجح، مدير المستشفى، و الدكتور محمد السيد محمود، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، و الدكتورة شريفة أحمد حامد، رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.

تعد هذة الجراحة هي الأولى من نوعها بصعيد مصر، وأجريت العملية لمريض يبلغ من العمر ٤٤ عاما كان يعاني من أعراض الشلل الرعاش المتقدمة، حيث قام الفريق الطبي خلالها بزرع جهاز خاص في المخ يعمل على إرسال نبضات كهربائية دقيقة لتنظيم النشاط العصبي غير الطبيعي، وقد تمت العملية بنجاح حيث تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ.

تشكل الفريق الطبي، الذي جاء تحت إشراف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف أستاذ جراحة المخ والأعصاب ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد السيد محمود، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، من الأستاذ الدكتور زياد  يسري، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، يعاونهم الدكتور أسامة رمضان، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والطبيب أحمد زناتي، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب أحمد أمجد، معيد بالقسم، والطبيب محمد منصور، والطبيب أحمد حمدي، أطباء مقيمين بالقسم، ومن قسم طب المخ والأعصاب، الدكتور أنور محمد علي، استشاري طب المخ والأعصاب، بينما ضم الفريق الطبي من قسم التخدير، الذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، الدكتور محمد أنور، استشاري التخدير والرعاية المركزة وعلاج الآلام، والدكتور محمود كامل، استشاري التخدير والرعاية المركزة وعلاج الآلام، والدكتورة نشوى فاروق، استشاري التخدير والرعاية المركزة وعلاج الآلام، يعاونه فريق من هيئة التمريض، يضم صفاء علي، و هناء عبدالموجود، يعاونهم مصطفى غزالي فني أشعة.


تأتي هذه الجراحة كخطوة هامة في مسيرة المستشفى نحو توفير أحدث التقنيات العلاجية للمرضى، وتخفيف المعاناة عنهم.

جراحة المخ والأعصاب قسم جراحة المخ والأعصاب فريق طبي مستشفيات جامعة أسيوط مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الشلل الرعاش

