"مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب".. ندوة توعوية في كلية التجارة بجامعة أسيوط

نظّمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية ضمن سلسلة الندوات التي تُعقد بعنوان "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"، وذلك في كلية التجارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و صلاح فواز مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة أسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

مكافحة الإدمان والتعاطي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تضع بناء وعي طلابها في مقدمة أولوياتها، وتسعى من خلال هذه الندوات إلى تحصينهم ضد المخاطر التي تهدد مستقبلهم وسلامة المجتمع، موضحًا أن قضية مكافحة الإدمان والتعاطي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مجتمع قوي وصحي خالٍ من الظواهر السلبية.

نشر التوعية بأخطار المخدرات

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس لجنة مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، أن هذه السلسلة من الندوات تأتي ضمن خطة الجامعة لنشر التوعية بأخطار المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها، مع تعزيز دور الطلاب في نشر الوعي بين زملائهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم فعاليات متنوعة تعزز القيم الإيجابية والانتماء الوطني بين الشباب.

وأشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ بأهمية عقد مثل هذه الندوات داخل الكليات لما لها من دور فعّال في رفع الوعي الصحي والسلوكي لدى الطلاب، مؤكدًا دعم كلية التجارة لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإبداع.

وأشار الدكتور محمد عدوي إلى أن إدارة الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية داخل المجتمع الطلابي، بما يعزز من سلوكياتهم الإيجابية ويدعم بيئة جامعية آمنة ومحفزة للتعلم والإبداع.

وتُقام سلسلة الندوات برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وحاضر في الندوة الدكتور نادي سيد علي مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووكيل وزارة العدل سابقًا، ومساعد كبير الأطباء الشرعيين لشئون السموم والمخدرات بالوجه القبلي سابقًا، حيث تناول مفهوم الإدمان وآثاره وطرق الوقاية والعلاج، فيما قدّم صلاح فواز عرضًا حول جهود الصندوق في التوعية والعلاج، معرفًا الطلاب بالخط الساخن 16023 المخصص لتقديم الدعم والخدمات العلاجية المجانية.