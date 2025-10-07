قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب.. ندوة توعوية في كلية التجارة بجامعة أسيوط

"مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب".. ندوة توعوية في كلية التجارة بجامعة أسيوط
"مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب".. ندوة توعوية في كلية التجارة بجامعة أسيوط
إيهاب عمر

نظّمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء،  ندوة توعوية ضمن سلسلة الندوات التي تُعقد بعنوان "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"، وذلك في كلية التجارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و صلاح فواز مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة أسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

مكافحة الإدمان والتعاطي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي  رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تضع بناء وعي طلابها في مقدمة أولوياتها، وتسعى من خلال هذه الندوات إلى تحصينهم ضد المخاطر التي تهدد مستقبلهم وسلامة المجتمع، موضحًا أن قضية مكافحة الإدمان والتعاطي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مجتمع قوي وصحي خالٍ من الظواهر السلبية.

نشر التوعية بأخطار المخدرات

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس لجنة مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، أن هذه السلسلة من الندوات تأتي ضمن خطة الجامعة لنشر التوعية بأخطار المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها، مع تعزيز دور الطلاب في نشر الوعي بين زملائهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم فعاليات متنوعة تعزز القيم الإيجابية والانتماء الوطني بين الشباب.

وأشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ بأهمية عقد مثل هذه الندوات داخل الكليات لما لها من دور فعّال في رفع الوعي الصحي والسلوكي لدى الطلاب، مؤكدًا دعم كلية التجارة لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإبداع.

وأشار الدكتور محمد عدوي إلى أن إدارة الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية داخل المجتمع الطلابي، بما يعزز من سلوكياتهم الإيجابية ويدعم بيئة جامعية آمنة ومحفزة للتعلم والإبداع.

وتُقام سلسلة الندوات برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وحاضر في الندوة الدكتور نادي سيد علي مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووكيل وزارة العدل سابقًا، ومساعد كبير الأطباء الشرعيين لشئون السموم والمخدرات بالوجه القبلي سابقًا، حيث تناول مفهوم الإدمان وآثاره وطرق الوقاية والعلاج، فيما قدّم صلاح فواز عرضًا حول جهود الصندوق في التوعية والعلاج، معرفًا الطلاب بالخط الساخن 16023 المخصص لتقديم الدعم والخدمات العلاجية المجانية.

إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات الإدارة العامة لرعاية الطلاب أسيوط جامعة أسيوط مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب كلية التجارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

خالد العناني

غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد