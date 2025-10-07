قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يعلن خريطة الأنشطة والفعاليات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة وتشارك فيها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، والتي تأتي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

 بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة

وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها الهادفة إلى بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة على المستويات الفكرية والثقافية والرياضية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تسهم في تنمية المهارات الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس وصقل القدرات القيادية والسلوكية لدى الشباب، فضلًا عن توجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع وإعداد خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا.

 تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تنظيم هذا الكم المتنوع من الأنشطة والمسابقات يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بمشاركة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأنشطة المختلفة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب أو إدارات رعاية الطلاب بالكليات.

وتشمل خريطة الأنشطة التي أعدتها الجامعة مجالات متعددة، منها الثقافي والفني والرياضي والاجتماعي والعلمي والسياسي، إلى جانب أنشطة إعداد القادة والجوالة والأسر الطلابية واللياقة البدنية، بما يدعم مواهب الطلاب وينمي قدراتهم ويتيح لهم فرصًا واسعة لاكتشاف طاقاتهم الإبداعية.

وفي إطار النشاط الثقافي، تشهد فعاليات شهر أكتوبر تنفيذ معسكر لإعداد واختيار وتدريب طلاب “عباقرة الجامعة” لتمثيل الجامعة في دوري عباقرة الجامعات، إلى جانب تنظيم مسابقات الأبحاث الكبرى حول نصر أكتوبر، ومسابقات أدبية في الشعر والزجل والقصة القصيرة، ومسابقة “سمّعنا صوتك” في تلاوة القرآن الكريم والإلقاء والتقديم الإعلامي والإذاعي، فضلًا عن عقد حلقات نقاشية أدبية بالنادي الثقافي وندوة حول تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب.

كما تتواصل الأنشطة في شهري نوفمبر وديسمبر من خلال ورش عمل لتنمية مهارات الخط العربي ومجلد الحائط، واختيار أفضل الطلاب لتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع (13)، وتنظيم مناظرات طلابية بين الكليات، والمسابقة الروحية الكبرى في القرآن الكريم والأحاديث النووية، إلى جانب دورة تدريبية في فن إلقاء البودكاست.

وفي أنشطة الأسر الطلابية، تتضمن الفعاليات مسابقة للرسم بالرصاص من 1 إلى 15 أكتوبر احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، يعقبها برنامج تدريبي للتخطيط وتنفيذ المبادرات بكلية الزراعة في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، ثم مسابقة كرة السلة (3×3) للطلبة والطالبات من 15 إلى 30 نوفمبر، وخماسيات كرة القدم في ديسمبر، ومسابقة كرة الريشة، على أن تختتم الفعاليات بمسابقة التنس في يناير 2026.

أما النشاط الفني فيتضمن خلال أكتوبر مسابقة 6 أكتوبر بين الكليات، وحفلة فنية احتفالًا بالنصر، وورشة عمل نظرية وعملية للطلاب المشرفين على الأنشطة. وتشهد شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر مراكز تدريب استعدادًا لمسابقة "إبداع 14"، إلى جانب مراكز تدريب لفن الإبرة للطالبات، ومسابقة فن الإبرة، ومسابقة "لوحة وأغنية"، ومهرجان استايل الفنون الشعبية والاستعراضية السادس، واختيار منتخب المسرح، وتُختتم الفعاليات بمهرجان "نغم" بين كليات الجامعة.

وفي مجال إعداد القادة، يشهد أكتوبر تنفيذ دورة تدريبية للعاملين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودورة مدربي المستقبل (TOT)، ومشروع التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وفي نوفمبر تُنظم ورش عمل وندوات ذاتية على مستوى الكليات والمدن الجامعية، إضافة إلى مشروع المشاركة في المسؤولية من خلال لقاءات حوارية للطلبة، إلى جانب تنفيذ خطة مركز القيادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي النشاط العلمي، يتم عقد ندوة متخصصة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي منتصف أكتوبر، يعقبها المؤتمر العلمي الطلابي الرابع في نهاية الشهر، والملتقى العلمي الخامس لكليات الجامعة خلال نوفمبر، والدورات التدريبية في الحرف التراثية والصناعات الصغيرة، إلى جانب ورشة عمل في مجال الطيران خلال ديسمبر.

أما النشاط الرياضي فيشهد خلال أكتوبر دورة الجامعات الإلكترونية بأسيوط الأهلية، وأولمبياد الفتاة الجامعية في نوفمبر، إلى جانب دوري الجامعة في الألعاب الجماعية والبطولات الفردية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، والدورة العربية لخماسي كرة القدم في ديسمبر، واستعداد منتخبات الجامعة لدورة الشهيد الرفاعي (53).

وفي النشاط الاجتماعي، تتضمن الفعاليات مسابقة البحوث الاجتماعية عن انتصارات أكتوبر، وسلسلة ندوات توعوية لمكافحة المخدرات، وبطولة الشطرنج في نوفمبر، ومسابقة الطالب والطالبة المثاليين خلال نوفمبر وديسمبر، إلى جانب ندوات لمناقشة الظواهر الاجتماعية، فضلًا عن القوافل الاجتماعية والطبية والبيطرية بقري المحافظة، ورحلات قومية تثقيفية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، وتنفيذ مسابقة إبداع.

كما تتنوع أنشطة الجوالة خلال الفصل الدراسي، فتشمل المشاركة في احتفالات أكتوبر بالاستاد الرياضي، ودورة الشارة الخشبية بالتعاون مع الكشافة البحرية بأسيوط، ودورة الإسعافات الأولية، والدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30، ودورة الثقافة الجوية، وفعاليات الحماية المدنية.

وفي إطار أنشطة اللياقة البدنية، تُنظم بطولة اللياقة البدنية ومهرجان القوة البدنية للطلبة والطالبات في أكتوبر، واللقاء القمي لذوي الإعاقة "بارالمبياد الجامعات المصرية" في نوفمبر، وبطولة الشهيد الرفاعي لذوي الإعاقة في ديسمبر، إلى جانب مراكز التدريب الرياضية لذوي الإعاقة ومراكز تدريب "نبضك حياتك" للطلبة والطالبات داخل الجامعة والمدن الجامعية.

أسيوط جامعة أسيوط الأنشطة الطلابية الفصل الدراسي الأول العام الجامعي أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد نعينع ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم: فقدت أخا حبيبا وصديقا عزيزا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد