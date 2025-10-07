رئيس جامعة أسيوط يعلن خريطة الأنشطة والفعاليات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة وتشارك فيها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، والتي تأتي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة

وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها الهادفة إلى بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة على المستويات الفكرية والثقافية والرياضية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تسهم في تنمية المهارات الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس وصقل القدرات القيادية والسلوكية لدى الشباب، فضلًا عن توجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع وإعداد خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا.

تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تنظيم هذا الكم المتنوع من الأنشطة والمسابقات يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بمشاركة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأنشطة المختلفة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب أو إدارات رعاية الطلاب بالكليات.

وتشمل خريطة الأنشطة التي أعدتها الجامعة مجالات متعددة، منها الثقافي والفني والرياضي والاجتماعي والعلمي والسياسي، إلى جانب أنشطة إعداد القادة والجوالة والأسر الطلابية واللياقة البدنية، بما يدعم مواهب الطلاب وينمي قدراتهم ويتيح لهم فرصًا واسعة لاكتشاف طاقاتهم الإبداعية.

وفي إطار النشاط الثقافي، تشهد فعاليات شهر أكتوبر تنفيذ معسكر لإعداد واختيار وتدريب طلاب “عباقرة الجامعة” لتمثيل الجامعة في دوري عباقرة الجامعات، إلى جانب تنظيم مسابقات الأبحاث الكبرى حول نصر أكتوبر، ومسابقات أدبية في الشعر والزجل والقصة القصيرة، ومسابقة “سمّعنا صوتك” في تلاوة القرآن الكريم والإلقاء والتقديم الإعلامي والإذاعي، فضلًا عن عقد حلقات نقاشية أدبية بالنادي الثقافي وندوة حول تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب.

كما تتواصل الأنشطة في شهري نوفمبر وديسمبر من خلال ورش عمل لتنمية مهارات الخط العربي ومجلد الحائط، واختيار أفضل الطلاب لتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع (13)، وتنظيم مناظرات طلابية بين الكليات، والمسابقة الروحية الكبرى في القرآن الكريم والأحاديث النووية، إلى جانب دورة تدريبية في فن إلقاء البودكاست.

وفي أنشطة الأسر الطلابية، تتضمن الفعاليات مسابقة للرسم بالرصاص من 1 إلى 15 أكتوبر احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، يعقبها برنامج تدريبي للتخطيط وتنفيذ المبادرات بكلية الزراعة في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، ثم مسابقة كرة السلة (3×3) للطلبة والطالبات من 15 إلى 30 نوفمبر، وخماسيات كرة القدم في ديسمبر، ومسابقة كرة الريشة، على أن تختتم الفعاليات بمسابقة التنس في يناير 2026.

أما النشاط الفني فيتضمن خلال أكتوبر مسابقة 6 أكتوبر بين الكليات، وحفلة فنية احتفالًا بالنصر، وورشة عمل نظرية وعملية للطلاب المشرفين على الأنشطة. وتشهد شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر مراكز تدريب استعدادًا لمسابقة "إبداع 14"، إلى جانب مراكز تدريب لفن الإبرة للطالبات، ومسابقة فن الإبرة، ومسابقة "لوحة وأغنية"، ومهرجان استايل الفنون الشعبية والاستعراضية السادس، واختيار منتخب المسرح، وتُختتم الفعاليات بمهرجان "نغم" بين كليات الجامعة.

وفي مجال إعداد القادة، يشهد أكتوبر تنفيذ دورة تدريبية للعاملين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودورة مدربي المستقبل (TOT)، ومشروع التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وفي نوفمبر تُنظم ورش عمل وندوات ذاتية على مستوى الكليات والمدن الجامعية، إضافة إلى مشروع المشاركة في المسؤولية من خلال لقاءات حوارية للطلبة، إلى جانب تنفيذ خطة مركز القيادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي النشاط العلمي، يتم عقد ندوة متخصصة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي منتصف أكتوبر، يعقبها المؤتمر العلمي الطلابي الرابع في نهاية الشهر، والملتقى العلمي الخامس لكليات الجامعة خلال نوفمبر، والدورات التدريبية في الحرف التراثية والصناعات الصغيرة، إلى جانب ورشة عمل في مجال الطيران خلال ديسمبر.

أما النشاط الرياضي فيشهد خلال أكتوبر دورة الجامعات الإلكترونية بأسيوط الأهلية، وأولمبياد الفتاة الجامعية في نوفمبر، إلى جانب دوري الجامعة في الألعاب الجماعية والبطولات الفردية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، والدورة العربية لخماسي كرة القدم في ديسمبر، واستعداد منتخبات الجامعة لدورة الشهيد الرفاعي (53).

وفي النشاط الاجتماعي، تتضمن الفعاليات مسابقة البحوث الاجتماعية عن انتصارات أكتوبر، وسلسلة ندوات توعوية لمكافحة المخدرات، وبطولة الشطرنج في نوفمبر، ومسابقة الطالب والطالبة المثاليين خلال نوفمبر وديسمبر، إلى جانب ندوات لمناقشة الظواهر الاجتماعية، فضلًا عن القوافل الاجتماعية والطبية والبيطرية بقري المحافظة، ورحلات قومية تثقيفية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، وتنفيذ مسابقة إبداع.

كما تتنوع أنشطة الجوالة خلال الفصل الدراسي، فتشمل المشاركة في احتفالات أكتوبر بالاستاد الرياضي، ودورة الشارة الخشبية بالتعاون مع الكشافة البحرية بأسيوط، ودورة الإسعافات الأولية، والدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30، ودورة الثقافة الجوية، وفعاليات الحماية المدنية.

وفي إطار أنشطة اللياقة البدنية، تُنظم بطولة اللياقة البدنية ومهرجان القوة البدنية للطلبة والطالبات في أكتوبر، واللقاء القمي لذوي الإعاقة "بارالمبياد الجامعات المصرية" في نوفمبر، وبطولة الشهيد الرفاعي لذوي الإعاقة في ديسمبر، إلى جانب مراكز التدريب الرياضية لذوي الإعاقة ومراكز تدريب "نبضك حياتك" للطلبة والطالبات داخل الجامعة والمدن الجامعية.