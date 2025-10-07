قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة أسيوط تواصل فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمجان
إيهاب عمر

تواصل جامعة أسيوط فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمجان، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون بين مستشفى الأورام الجامعي ومعهد جنوب مصر للأورام، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري أمام المبنى الإداري بالحرم الجامعي، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام.

 نشر ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية التي تسهم في رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها سرطان الثدي، مشيرًا إلى أن تنظيم الحملة يأتي تجسيدًا لرسالة الجامعة الإنسانية والتنموية، وإيمانًا بدورها في نشر ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر ودعم جهود الدولة في مكافحة الأمراض المزمنة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الكشف ضمن فعاليات الحملة مجاني تمامًا، ويُجرى من خلال وحدة متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وبمشاركة فريق طبي متخصص يضم نخبة من الأساتذة والأطباء في مجال الأورام، متواجدين طوال فترة الحملة أمام المبنى الإداري بالجامعة. ودعا الدكتور المنشاوي جميع سيدات محافظة أسيوط إلى الاستفادة من الحملة للاطمئنان على صحتهن، مؤكدًا أن الكشف المبكر يمثل العامل الأهم في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.

يُذكر أن الحملة تُقام تحت إشراف كلٍ من الدكتور عمرو فاروق مراد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسني بدراوي وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير مستشفى الأورام الجامعي، والدكتور تامر محمود سامي منسق المبادرة ومدرس علاج الأورام الإشعاعي والطب النووي.

